ETV Bharat / Videos

'NDA ही पूरा कर सकता है विकसित केरल का सपना', पीएम मोदी बोले, UDF और LDF को विकास में दिलचस्पी नहीं - PM SPEAKS ON VIKSIT KERALAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'NDA ही पूरा कर सकता है विकसित केरल का सपना' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 10:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल के चुनावी दौरे के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर वहां के यूडीएफ और एलडीएफ गठबंधन पर निशाना साधा है. X पर अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि BJP की अगुवाई वाला एनडीए ही 'विकसित केरलम' के विजन को पूरा कर सकता है. यूडीएफ और एलडीएफ को राज्य के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है.

पीएम मोदी ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक पैसेंजर ट्रेन समेत चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इसके अलावा पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस मौके पर पीएम ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत को बदलाव का संकेत बताते हुए विपक्षी गठबंधनों पर निशाना साधा. गुजरात का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल में बदलाव की शुरूआत हो चुकी है.  

केरल के चुनावी दौरे के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर वहां के यूडीएफ और एलडीएफ गठबंधन पर निशाना साधा है. X पर अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि BJP की अगुवाई वाला एनडीए ही 'विकसित केरलम' के विजन को पूरा कर सकता है. यूडीएफ और एलडीएफ को राज्य के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है.

पीएम मोदी ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक पैसेंजर ट्रेन समेत चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इसके अलावा पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस मौके पर पीएम ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत को बदलाव का संकेत बताते हुए विपक्षी गठबंधनों पर निशाना साधा. गुजरात का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल में बदलाव की शुरूआत हो चुकी है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

PM SPEAKS ON VIKSIT KERALAM
विकसित केरल पर बोले पीएम
UDF LDF को विकास में दिलचस्पी नहीं
तिरुवनंतपुरम में पीएम की रैली
PM SPEAKS ON VIKSIT KERALAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कहा, 'अवैध' यूनुस प्रशासन को उखाड़ फेंकें

बांग्लादेश की जनता से शेख हसीना की अपील, कहा, 'अवैध' यूनुस प्रशासन को उखाड़ फेंकें

January 24, 2026 at 10:41 PM IST
Blast on railway tracks in Punjab's Fatehgarh Sahib

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे ट्रैक पर धमाका, मालवाहक ट्रेन का ड्राइवर जख्मी, एजेंसियों ने शुरू की जांच

January 24, 2026 at 9:36 PM IST
कांग्रेस और सपा पर यूपी को 'बीमारू' राज्य बनाने का आरोप

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कांग्रेस और सपा पर यूपी को 'बीमारू' राज्य बनाने का आरोप

January 24, 2026 at 9:26 PM IST
राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

'डेड इकोनॉमी' पर वाक युद्ध, राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

January 23, 2026 at 11:11 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.