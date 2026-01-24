केरल के चुनावी दौरे के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर वहां के यूडीएफ और एलडीएफ गठबंधन पर निशाना साधा है. X पर अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि BJP की अगुवाई वाला एनडीए ही 'विकसित केरलम' के विजन को पूरा कर सकता है. यूडीएफ और एलडीएफ को राज्य के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है.

पीएम मोदी ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक पैसेंजर ट्रेन समेत चार नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इसके अलावा पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस मौके पर पीएम ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत को बदलाव का संकेत बताते हुए विपक्षी गठबंधनों पर निशाना साधा. गुजरात का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल में बदलाव की शुरूआत हो चुकी है.