पटना में नितिन नबीन का रोड शो, मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में भव्य स्वागत - NITIN NABIN ROAD SHOW
Published : December 23, 2025 at 9:40 PM IST
बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद जब नितिन नबीन पहली बार अपने गृह राज्य बिहार पहुंचे तो वहां उनका शानदार स्वागत हुआ. पटना में उनका भव्य रोड शो हुआ, जो पटना एयरपोर्ट के पास अरण्य भवन से शुरू हुआ. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ नितिन नबीन एक गाड़ी पर सवार दिखे. सड़क के दोनों ओर खड़े लोग भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे. बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ आगे बढ़ते रहे. शेखपुरा मोड़, राजबंशी नगर के हनुमान मंदिर और इनकम टैक्स चौराहा होते हुए उनका कारवां बीरचंद पटेल मार्ग स्थित बिहार बीजेपी मुख्यालय के पास मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचा. यहां नितिन नबीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया और राजनीति में सफलता का मूल मंत्र बताया.
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से पांच बार के विधायक नितिन नबीन भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे. 14 दिसंबर को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया.
