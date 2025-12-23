ETV Bharat / Videos

पटना में नितिन नबीन का रोड शो, मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में भव्य स्वागत - NITIN NABIN ROAD SHOW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पटना में नितिन नबीन का शानदार स्वागत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 9:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद जब नितिन नबीन पहली बार अपने गृह राज्य बिहार पहुंचे तो वहां उनका शानदार स्वागत हुआ. पटना में उनका भव्य रोड शो हुआ, जो पटना एयरपोर्ट के पास अरण्य भवन से शुरू हुआ. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ नितिन नबीन एक गाड़ी पर सवार दिखे. सड़क के दोनों ओर खड़े लोग भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे. बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ आगे बढ़ते रहे. शेखपुरा मोड़, राजबंशी नगर के हनुमान मंदिर और इनकम टैक्स चौराहा होते हुए उनका कारवां बीरचंद पटेल मार्ग स्थित बिहार बीजेपी मुख्यालय के पास मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचा. यहां नितिन नबीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया और राजनीति में सफलता का मूल मंत्र बताया.

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से पांच बार के विधायक नितिन नबीन भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे. 14 दिसंबर को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया. 

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद जब नितिन नबीन पहली बार अपने गृह राज्य बिहार पहुंचे तो वहां उनका शानदार स्वागत हुआ. पटना में उनका भव्य रोड शो हुआ, जो पटना एयरपोर्ट के पास अरण्य भवन से शुरू हुआ. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ नितिन नबीन एक गाड़ी पर सवार दिखे. सड़क के दोनों ओर खड़े लोग भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे. बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ आगे बढ़ते रहे. शेखपुरा मोड़, राजबंशी नगर के हनुमान मंदिर और इनकम टैक्स चौराहा होते हुए उनका कारवां बीरचंद पटेल मार्ग स्थित बिहार बीजेपी मुख्यालय के पास मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचा. यहां नितिन नबीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया और राजनीति में सफलता का मूल मंत्र बताया.

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से पांच बार के विधायक नितिन नबीन भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे. 14 दिसंबर को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया. 

For All Latest Updates

TAGGED:

NITIN NABIN ROAD SHOW
पटना में नितिन नबीन का रोड शो
मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में स्वागत
बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
NITIN NABIN ROAD SHOW

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

जिम कार्बेट नेशनल पार्क को फुजीफिल्म का उपहार

जिम कार्बेट नेशनल पार्क को फुजीफिल्म का उपहार, कंपनी ने जिम कॉर्बेट को दी अत्याधुनिक मशीन

December 23, 2025 at 10:47 PM IST
आदिवासियों की अनोखी परंपरा

आदिवासियों की अनोखी परंपरा और आस्था, ओडिशा के बलांगिर की सुलिया यात्रा

December 23, 2025 at 9:18 PM IST
Rahul Gandhi attack on BJP

जर्मनी में राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- ED, CBI और ECI पर सरकार का कब्जा, बीजेपी ने किया पलटवार

December 23, 2025 at 8:48 PM IST
Tensions in Assam

असम में तनावपूर्ण स्थिति, कार्बी आंगलोंग के प्रदर्शनकारियों ने CEM का घर फूंका

December 23, 2025 at 8:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.