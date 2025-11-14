नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है. दोपहर तक उपलब्ध रुझानों के अनुसार, भाजपा 101 विधानसभा सीटों में से 80 से अधिक सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरतीबिहार चुनाव गणना दूसरी लीड रुझान दिख रही है. इस चुनाव में जनता दल (यूनाईटेड) को भी काफी फायदा मिलता दिख रहा है.

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस जीत का श्रेय पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को दिया है. उन्होंने कहा कि 160 के करीब सीट मिलने की उम्मीद थी लेकिन जनता ने 200 तक पहुंचा दिया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के लिए बहुत काम किया इसलिए जनता ने भी मौका दिया. वोट चोरी के आरोपों पर शाहनवाज ने किसी का नाम लिये बिने कहा कि वे लोग खुद जमानत पर हैं तो चोरी की बात क्या करेंगे.