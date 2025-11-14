Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / Videos

'मोदी-नीतीश की जोड़ी हिट हो गयी': बिहार चुनाव रिजल्ट पर बोले, शाहनवाज - BIHAR ELECTION 2025 RESULTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 2:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है. दोपहर तक उपलब्ध रुझानों के अनुसार, भाजपा 101 विधानसभा सीटों में से 80 से अधिक सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरतीबिहार चुनाव गणना दूसरी लीड रुझान दिख रही है. इस चुनाव में जनता दल (यूनाईटेड) को भी काफी फायदा मिलता दिख रहा है. 

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस जीत का श्रेय पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को दिया है. उन्होंने कहा कि 160 के करीब सीट मिलने की उम्मीद थी लेकिन जनता ने 200 तक पहुंचा दिया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के लिए बहुत काम किया इसलिए जनता ने भी मौका दिया. वोट चोरी के आरोपों पर शाहनवाज ने किसी का नाम लिये बिने कहा कि वे लोग खुद जमानत पर हैं तो चोरी की बात क्या करेंगे. 

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है. दोपहर तक उपलब्ध रुझानों के अनुसार, भाजपा 101 विधानसभा सीटों में से 80 से अधिक सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरतीबिहार चुनाव गणना दूसरी लीड रुझान दिख रही है. इस चुनाव में जनता दल (यूनाईटेड) को भी काफी फायदा मिलता दिख रहा है. 

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस जीत का श्रेय पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को दिया है. उन्होंने कहा कि 160 के करीब सीट मिलने की उम्मीद थी लेकिन जनता ने 200 तक पहुंचा दिया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के लिए बहुत काम किया इसलिए जनता ने भी मौका दिया. वोट चोरी के आरोपों पर शाहनवाज ने किसी का नाम लिये बिने कहा कि वे लोग खुद जमानत पर हैं तो चोरी की बात क्या करेंगे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
BIHAR ELECTION RESULT TODAY
शाहनवाज हुसैन
बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट
BIHAR ELECTION 2025 RESULTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

bihar assembly election 2025 result

'डबल इंडन की सरकार होती है तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं': बिहार चुनाव रिजल्ट पर बोले, बीजेपी महासचिव

November 14, 2025 at 3:50 PM IST
NEWS ROOM LIVE

बिहार चुनाव :रुझानों में NDA की बंपर जीत, करारी हार की तरफ महागठबंधन

November 14, 2025 at 3:22 PM IST
bihar election result

बिहार में NDA बंपर जीत की ओर, BJP कार्यालय में ढोल-नगाड़े पर झूम रहे हैं कार्यकर्ता

November 14, 2025 at 2:27 PM IST
अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार

जांच एजेंसियों के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद से दो संदिग्ध कार बरामद

November 13, 2025 at 11:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.