बंगाल में सियासी घमासान: "ममता राज में कानून खत्म, अब जनता बनाम TMC होगा चुनाव" - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS

भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 7:57 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के करीब आते ही राज्य में सियासी पारा चरम पर है. एक तरफ मतदाता सूची संशोधन (SIR) का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो दूसरी तरफ आईपैक (I-PAC) कार्यालय पर ईडी (ED) की छापेमारी ने आग में घी डालने का काम किया है. इसी गहमागहमी के बीच भाजपा की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में ममता सरकार पर तीखा हमला बोला.

चटर्जी ने ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कथित तौर पर फाइलें ले जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा, "जब प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद कानून की धज्जियां उड़ाएंगी और जांच में बाधा डालेंगी, तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है?" लॉकेट चटर्जी ने दो टूक कहा कि बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. उन्होंने इस चुनाव को 'जनता बनाम टीएमसी' करार देते हुए कहा कि इस बार मुकाबला किसी दल से नहीं बल्कि बंगाल की आम जनता से है, और जीत जनता की ही होगी.

ETV Bharat Hindi Team

