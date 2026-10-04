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चुनावों को अवैध बताने पर भड़की बीजेपी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा- ये है अराजक प्रवृति

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चुनावों को अवैध बताने पर भड़की बीजेपी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2026 at 5:34 PM IST

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बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने सभी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को अवैध करार दिया और उन्हें भंग कराने की मांग की. बीजेपी ने कांग्रेस को उसके कार्यकाल की याद दिलाई और गैर-जिम्मेदाराना बयानों से बचने की नसीहत दी. इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे ने SIR के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सभी चुनावों को अवैध करार दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को भंग कराने की मांग तक कर डाली. मामला SIR के विरोध से शुरू हुआ. कांग्रेस पार्टी ने बार-बार ईवीएम पर सवाल उठाए और अब वो तमाम चुनावों को अवैध करार दे रही है, जिस पर सत्ताधारी बीजेपी ने पलटवार तेज कर दिया है. 

बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने सभी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को अवैध करार दिया और उन्हें भंग कराने की मांग की. बीजेपी ने कांग्रेस को उसके कार्यकाल की याद दिलाई और गैर-जिम्मेदाराना बयानों से बचने की नसीहत दी. इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे ने SIR के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सभी चुनावों को अवैध करार दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को भंग कराने की मांग तक कर डाली. मामला SIR के विरोध से शुरू हुआ. कांग्रेस पार्टी ने बार-बार ईवीएम पर सवाल उठाए और अब वो तमाम चुनावों को अवैध करार दे रही है, जिस पर सत्ताधारी बीजेपी ने पलटवार तेज कर दिया है. 

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