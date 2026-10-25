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फारूक अब्दुल्ला के 'पाकिस्तान' वाले बयान पर भड़की बीजेपी; अल्ताफ ठाकुर बोले- 'यह देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी है'

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फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़की बीजेपी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2026 at 9:45 PM IST

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भाजपा नेता और पार्टी के जम्मू-कश्मीर प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान पर दिए गए बयान को "देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी" बताया. उन्होंने अधिकारियों से इस पर गौर करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. ठाकुर, बारामूला में अब्दुल्ला द्वारा दिए गए उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने का समर्थन किया था. भाजपा नेता ने अब्दुल्ला पर जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति भारत के इरादों पर सवाल उठाने और पाकिस्तान को उनके हितों के समर्थक के रूप में पेश करने का आरोप लगाया. ठाकुर ने कहा, "फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान-समर्थक बयान देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी है, और इस तरह की टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए."

भाजपा नेता और पार्टी के जम्मू-कश्मीर प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान पर दिए गए बयान को "देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी" बताया. उन्होंने अधिकारियों से इस पर गौर करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. ठाकुर, बारामूला में अब्दुल्ला द्वारा दिए गए उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने का समर्थन किया था. भाजपा नेता ने अब्दुल्ला पर जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति भारत के इरादों पर सवाल उठाने और पाकिस्तान को उनके हितों के समर्थक के रूप में पेश करने का आरोप लगाया. ठाकुर ने कहा, "फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान-समर्थक बयान देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी है, और इस तरह की टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए."

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