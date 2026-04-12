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पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को निकलना होगा बाहर... पूर्व बर्धमान रैली में बोले पीएम मोदी, बीजेपी सरकार CAA लागू करने में लाएगी तेजी - BJP SPEED UP CAA IMPLEMENTATION

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पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को निकलना होगा बाहर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 4:26 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और कल्याण पर भाजपा का जोरदार भाषण दिया और वादा किया कि पार्टी के सत्ता में आने पर मतुआ और नामशूद्र शरणार्थी परिवारों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर लोगों के मन में डर फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मैं मतुआ और नामशूद्र शरणार्थी परिवारों को बताना चाहता हूं कि वे देश के संविधान के संरक्षण में हैं. मोदी ने सीएए कानून इसलिए बनाया ताकि मतुआ, नामशूद्र और सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिल सके."

इसके साथ ही, पीएम मोदी ने घुसपैठ पर बड़ा हमला बोला और कहा कि घुसपैठियों को बंगाल छोड़ना होगा. हरियाणा और बिहार के चुनाव नतीजों का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी.

294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे. साथ ही, वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और कल्याण पर भाजपा का जोरदार भाषण दिया और वादा किया कि पार्टी के सत्ता में आने पर मतुआ और नामशूद्र शरणार्थी परिवारों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर लोगों के मन में डर फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मैं मतुआ और नामशूद्र शरणार्थी परिवारों को बताना चाहता हूं कि वे देश के संविधान के संरक्षण में हैं. मोदी ने सीएए कानून इसलिए बनाया ताकि मतुआ, नामशूद्र और सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिल सके."

इसके साथ ही, पीएम मोदी ने घुसपैठ पर बड़ा हमला बोला और कहा कि घुसपैठियों को बंगाल छोड़ना होगा. हरियाणा और बिहार के चुनाव नतीजों का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी.

294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे. साथ ही, वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

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