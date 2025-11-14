'डबल इंडन की सरकार होती है तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं': बिहार चुनाव रिजल्ट पर बोले, बीजेपी महासचिव - BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025 RESULT
Published : November 14, 2025 at 3:50 PM IST
नयी दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है. राज्य की 243 विधानसभा सीट में से दोपहर तक करीब 200 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल कर ली थी. इस जीत से दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में खुशी का माहौल था. कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे. इसी जश्न में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण कुमार सिंह भी शामिल रहे. अरुण सिंह ने इस जीत का श्रेय डबल इंजन सरकार को दिया.
अरुण सिंह ने कहा, बिहार में एनडीए प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है. यह दिखाता है कि पीएम मोदी के प्रति लोगों का भरोसा अटूट है. उन्होंने कहा कि इस जीत से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम हुए हैं. उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास होता है. कांग्रेस के वोट चोरी आरोपों पर अरुण सिंह ने कहा कि वो हार का बहाना ढूंढती है.
