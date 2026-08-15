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बीजेपी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप, कहा- सोनिया गांधी ने 'वंदे मातरम्' को लेकर जताई आपत्ति, कांग्रेस ने किया खंडन - BJP CHARGE

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बीजेपी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 6:54 PM IST

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राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए है. पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर वंदे मातरम्' के सभी छह अंतरों के गायन पर आपत्ति जताने का आरोप लगाया. दरअसल, कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब 'वंदे मातरम्' का गायन हो रहा था, तब सोनिया गांधी अपने बगल में खड़े खरगे की ओर इशारा करते हुए कुछ कहते हुए दिखाई दीं. बीजेपी ने इसे वंदे मातरम को लेकर सोनिया की आपत्ति करार दिया, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज कर दिया. सरकार ने अगस्त, 2026 में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान कानूनी दर्जा दिया. साथ ही, सभी सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में राष्ट्रगान से पहले ‘वंदे मातरम्’ के सभी छह अंतरों का गायन अनिवार्य कर दिया. कानून के तहत राष्ट्रगीत का अपमान को अपराध बनाया गया है.  

राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए है. पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर वंदे मातरम्' के सभी छह अंतरों के गायन पर आपत्ति जताने का आरोप लगाया. दरअसल, कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब 'वंदे मातरम्' का गायन हो रहा था, तब सोनिया गांधी अपने बगल में खड़े खरगे की ओर इशारा करते हुए कुछ कहते हुए दिखाई दीं. बीजेपी ने इसे वंदे मातरम को लेकर सोनिया की आपत्ति करार दिया, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज कर दिया. सरकार ने अगस्त, 2026 में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान कानूनी दर्जा दिया. साथ ही, सभी सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में राष्ट्रगान से पहले ‘वंदे मातरम्’ के सभी छह अंतरों का गायन अनिवार्य कर दिया. कानून के तहत राष्ट्रगीत का अपमान को अपराध बनाया गया है.  

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