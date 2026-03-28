ETV Bharat / Videos

ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की 'चार्जशीट', प्रदेश में घुसपैठ, हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप, TMC का पलटवार - BJP CHARGESHEET AGAINST MAMATA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की 'चार्जशीट' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 10:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है.. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में प्रदेश की ममता सरकार के खिलाफ आरोपों की एक लिस्ट जारी की, जिसे चार्जशीट नाम दिया गया. शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल घुसपैठियों के लिए एंट्री प्वाइंट बन गया है, जो पूरे देश में अशांति फैला रहे हैं. उन्होंने पूरे देश से घुसपैठियों को निकाल भगाने का अपना संकल्प दोहराया.  

बीजेपी ने SIR के मसले पर ममता बनर्जी पर सियासत करने और चुनाव आयोग को बदनाम करने के आरोप लगाए. साथ ही, उन पर हिंसा की राजनीति करने और खुद विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया. 

अमित शाह ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होगी और इसके साथ ही, अंग, बंग और कलिंग में एक साथ बीजेपी की सरकार होगी.  वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज कर दिया और बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध होने का दावा किया.

पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है.. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में प्रदेश की ममता सरकार के खिलाफ आरोपों की एक लिस्ट जारी की, जिसे चार्जशीट नाम दिया गया. शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल घुसपैठियों के लिए एंट्री प्वाइंट बन गया है, जो पूरे देश में अशांति फैला रहे हैं. उन्होंने पूरे देश से घुसपैठियों को निकाल भगाने का अपना संकल्प दोहराया.  

बीजेपी ने SIR के मसले पर ममता बनर्जी पर सियासत करने और चुनाव आयोग को बदनाम करने के आरोप लगाए. साथ ही, उन पर हिंसा की राजनीति करने और खुद विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया. 

अमित शाह ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होगी और इसके साथ ही, अंग, बंग और कलिंग में एक साथ बीजेपी की सरकार होगी.  वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज कर दिया और बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध होने का दावा किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP CHARGESHEET AGAINST MAMATA
बीजेपी की चार्जशीट
ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट
ममता सरकार पर गंभीर आरोप
BJP CHARGESHEET AGAINST MAMATA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बिधाननगर सीट के ज्यादातर मतदाता संतुष्ट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: बिधाननगर सीट के ज्यादातर मतदाता संतुष्ट, फिर भी थोड़े-बहुत विकास की जरूरत

March 28, 2026 at 11:01 PM IST
ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला

ईरान पर हमले का 29वां दिन: ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला, अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे गिरने से 5 भारतीय घायल

March 28, 2026 at 11:01 PM IST
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले, विकसित यूपी का प्रतीक बनेगा ये एयरपोर्ट

March 28, 2026 at 7:49 PM IST
बेपोर में दिख रहा है दिलचस्प मुकाबला

केरल विधानसभा चुनाव: बेपोर में दिख रहा है दिलचस्प मुकाबला, मुख्यमंत्री के दामाद मोहम्मद रियास ठोक रहे हैं एलडीएफ की दावेदारी

March 28, 2026 at 7:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.