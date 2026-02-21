दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट पर 20 फरवरी 2026 को शर्टलेस प्रदर्शन करने के विरोध में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया. गाजियाबाद भाजपा की महानगर इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने युवा मोर्चा के नेतृत्व में राजनगर स्थित हिंट चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फुका और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर यूथ कांग्रेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट में विघ्न डालने का काम किया है. इस दौरान महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट में किए गए विरोध प्रदर्शन की हम कड़ी निंदा करते हैं. आज इसी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है. विश्व के सबसे बड़े आयोजन में कांग्रेस पार्टी विघ्न डालने का काम कर रही है. आज जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोपा गया है. देश भर का युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हरकत से काफी आक्रोशित है.