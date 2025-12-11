ETV Bharat / Videos

ई-सिगरेट पर संसद में सियासी घमासान, टीएमसी सांसद पर बीजेपी के गंभीर आरोप, टीएमसी का पलटवार - POLITICAL WAR ON E CIGARETTES

Published : December 11, 2025 at 8:06 PM IST

ई-सिगरेट पर आज लोकसभा में बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चला. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रतिबंधों के बावजूद टीएमसी सांसद पर सदन में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया. उधर, संसद के बाहर टीएमसी सांसद डोला सेन ने आरोप को खारिज कर दिया और अनुराग ठाकुर पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया. डोला सेन ने कहा कि वो और उनकी पार्टी बीजेपी के आरोपों का जवाब देना उचित नहीं समझती हैं. वहीं, लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है.    

उधर, टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर पश्चिम बंगाल को फंड से वंचित करने का आरोप लगाया है. सौगत रॉय ने कहा कि हम मांग करते हैं कि जिस NREGA को 2022 से रोक दिया गया है, उसे तत्काल चालू किया जाए और फंड जारी किया जाए. हम पश्चिम बंगाल के खिलाफ केंद्र सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैये का जोरदार तरीके से विरोध करते हैं.  

