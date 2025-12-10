ETV Bharat / Videos

भाजपा और शिवसेना मिलकर लड़ेगी नगर निकाय चुनाव, क्या बोले अरविंद सावंत - MAHARASHTRA MUNICIPAL ELECTION

Published : December 10, 2025 at 4:31 PM IST

खबर है कि, सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच कई दिनों तक चली खींचतान के बाद दोनों दलों ने मुंबई और ठाणे सहित महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं का चुनाव गठबंधन के रूप में लड़ने का फैसला किया है. इस पर शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि, कैसी सहमती दोनों एक दूसरे का पैर खींचते रहते हैं. बता दें कि, महानगर पालिका चुनावों की तारीखों की घोषणा होनी अभी बाकी है. एसआईआर पर संसद में हो रही बहस पर उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में कई स्थानों पर महायुति के सहयोगी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे. इस कारण से कुछ स्थानों पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. 

संपादक की पसंद

