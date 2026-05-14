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54 विदेश यात्राएं, 60 करोड़ खर्च? राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला - RAHUL GANDHI

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54 विदेश यात्राएं, 60 करोड़ खर्च? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 3:29 PM IST

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संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi पर विदेश यात्राओं को लेकर बड़ा हमला बोला है. बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने 2004 से 2026 के बीच 54 निजी विदेश यात्राएं कीं, जिन पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च हुए. संबित पात्रा के मुताबिक इन दौरों में इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों की यात्राएं शामिल हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया कि यात्रा खर्च और राहुल गांधी की घोषित आय के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है और इन दौरों की फंडिंग पर पारदर्शिता होनी चाहिए. पार्टी ने दावा किया कि उसने तारीखों, लोकेशन और सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर विस्तृत दस्तावेज तैयार किए हैं. फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

संबित पात्रा ने कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi पर विदेश यात्राओं को लेकर बड़ा हमला बोला है. बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने 2004 से 2026 के बीच 54 निजी विदेश यात्राएं कीं, जिन पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च हुए. संबित पात्रा के मुताबिक इन दौरों में इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों की यात्राएं शामिल हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया कि यात्रा खर्च और राहुल गांधी की घोषित आय के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है और इन दौरों की फंडिंग पर पारदर्शिता होनी चाहिए. पार्टी ने दावा किया कि उसने तारीखों, लोकेशन और सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर विस्तृत दस्तावेज तैयार किए हैं. फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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