पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद राज्य का सियासी तापमान अचानक चढ़ गया है. इस नए राजनीतिक समीकरण को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर तीखा हमला बोला है. एक ओर जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे सत्ता के लालच में किया गया 'ठग-जोड़' करार दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे पंजाब के लिए खतरनाक और बेअसर गठबंधन बताया. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली-भाजपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह समझौता पंजाब के हित में नहीं, बल्कि अपने परिवारों और सत्ता पर पकड़ बचाने के लिए किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो दल कल तक तीन कृषि कानूनों, पंजाब के नदी जल, चंडीगढ़ और सिख संस्थानों पर कब्जे जैसे मुद्दों पर एक-दूसरे को कोसते थे, वे अब सत्ता के लालच में एक ही मंच पर आ गए हैं. मान ने तंज कसते हुए कहा कि 2007 से 2017 के बीच इन्हीं दोनों दलों के शासन में राज्य में नशा फैला और बेअदबी की घटनाएं हुईं.