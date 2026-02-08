महाप्रभु भगवान ऋषभदेव जी के पंचम जन्म कल्याणक उत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न - BIRTH ANNIVERSARY LORD RISHABHDEV
Published : February 8, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के निर्माण विहार क्षेत्र में जैन समाज द्वारा आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की यह भव्य धार्मिक आयोजन जैन समाज के महान संत गुप्ती सागर जी महाराज गुरुदेव के पावन सान्निध्य में संपन्न हुआ इस अवसर पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर महाप्रभु भगवान ऋषभदेव जी का पंचम जन्म कल्याणक उत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया. पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान निर्माण विहार का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु-संत एवं समाज के गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे. महोत्सव का प्रमुख आकर्षण पंडुक वन स्थित पंडुक शिला का 1008 कलशों से भव्य अभिषेक रहा.पंच कल्याणक महोत्सव का उद्देश्य जैन धर्म के मूल सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, करुणा और आत्मशुद्धि का प्रचार-प्रसार करना है.
