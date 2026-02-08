ETV Bharat / Videos

महाप्रभु भगवान ऋषभदेव जी के पंचम जन्म कल्याणक उत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न - BIRTH ANNIVERSARY LORD RISHABHDEV

भगवान ऋषभदेव जी के पंचम जन्म कल्याणक उत्सव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 8, 2026 at 5:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के निर्माण विहार क्षेत्र में जैन समाज द्वारा आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की यह भव्य धार्मिक आयोजन जैन समाज के महान संत गुप्ती सागर जी महाराज गुरुदेव के पावन सान्निध्य में संपन्न हुआ इस अवसर पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर महाप्रभु भगवान ऋषभदेव जी का पंचम जन्म कल्याणक उत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया. पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान निर्माण विहार का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु-संत एवं समाज के गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे. महोत्सव का प्रमुख आकर्षण पंडुक वन स्थित पंडुक शिला का 1008 कलशों से भव्य अभिषेक रहा.पंच कल्याणक महोत्सव का उद्देश्य जैन धर्म के मूल सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, करुणा और आत्मशुद्धि का प्रचार-प्रसार करना है. 

DEL ASSEMBLY SPEAKER VIJENDER GUPTA
1ST TIRTHANKAR OF JAINS RISHABHADEV
SAINT GUPTI SAGAR JI MAHARAJ
BIRTH ANNIVERSARY LORD RISHABHDEV

