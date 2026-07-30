राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह के व्यवधान या उसके अपमान को आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है. संसद ने इस संबंध में विधेयक को पारित कर दिया है. राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन को अनिवार्य बनाने वाले ‘राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी. इससे पहले, बुधवार को राज्यसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दी थी.

प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में ‘चढ़ावा चोरी’ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में चर्चा हुई. जिसका जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है. DMK सांसदों की चिंताओं को खारिज करते उन्होंने कहा कि ये विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, किसी व्यक्ति व किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है.