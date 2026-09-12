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पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता: जिनपिंग ने मिलकर काम करने पर दिया जोर, पीएम ने कहा- सहयोग के लिए शुक्रिया

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पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 9:10 PM IST

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प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई. भारत मंडपम में हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने सहयोग के लिए चीन को धन्यवाद दिया. वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों को मिलकर काम करने पर जोर दिया. जिनपिंग ने कहा कि आज दुनिया में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और मुश्किलें बढ़ रही हैं. ऐसे समय में भारत और चीन जो दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ के अहम हिस्से हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं. हम दोनों देशों को मानवता के भविष्य और अपने-अपने देश के लोगों की भलाई को ध्यान में रखना चाहिए. हमें ब्रिक्स के मंच पर मिलकर बेहतर काम करना होगा. हमें एक ऐसी दुनिया की वकालत करनी चाहिए, जहां किसी एक देश का दबदबा न हो बल्कि सभी देशों को बराबरी का हक मिले. साथ ही, व्यापार और आर्थिक तरक्की ऐसी होनी चाहिए, जिससे हर देश का फायदा हो. ऐसा करके ही हम दुनिया में शांति, स्थिरता और तरक्की को बढ़ावा दे सकते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई. भारत मंडपम में हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने सहयोग के लिए चीन को धन्यवाद दिया. वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों को मिलकर काम करने पर जोर दिया. जिनपिंग ने कहा कि आज दुनिया में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और मुश्किलें बढ़ रही हैं. ऐसे समय में भारत और चीन जो दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ के अहम हिस्से हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं. हम दोनों देशों को मानवता के भविष्य और अपने-अपने देश के लोगों की भलाई को ध्यान में रखना चाहिए. हमें ब्रिक्स के मंच पर मिलकर बेहतर काम करना होगा. हमें एक ऐसी दुनिया की वकालत करनी चाहिए, जहां किसी एक देश का दबदबा न हो बल्कि सभी देशों को बराबरी का हक मिले. साथ ही, व्यापार और आर्थिक तरक्की ऐसी होनी चाहिए, जिससे हर देश का फायदा हो. ऐसा करके ही हम दुनिया में शांति, स्थिरता और तरक्की को बढ़ावा दे सकते हैं.

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