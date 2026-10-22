केरल: नेय्याट्टिनकारा में लैंडस्लाइड के मलबे से टकराई एक्सप्रेस ट्रेन, टला बड़ा हादसा; बाल-बाल बचे सभी यात्री

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में भारी बारिश के कारण नेय्याट्टिनकारा और परसाला के बीच बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बुधवार रात से जारी मूसलाधार बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर अचानक लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी चपेट में गुरुवार तड़के बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस आ गई। मलबे से टकराने के कारण ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया, हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रेन की रफ्तार कम थी और लोको पायलट की सूझबूझ से कोई हताहत नहीं हुआ। सभी यात्री और कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं। दुर्घटना के बाद आगे की यात्रा रद्द कर यात्रियों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई। रेलवे अधिकारियों और राहत दलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ट्रैक से मलबा हटाने का काम शुरू किया। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है।