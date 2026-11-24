बिलासपुर: अपनों ने साथ छोड़ा तो जिंदगी के सफर में अकेले रह गए, लेकिन वृद्धाश्रम में एक-दूसरे का साथ मिला तो जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया. अब उम्र के आखिरी पड़ाव में दो दिल एक-दूसरे के हमसफर बनने जा रहे हैं. बिलासपुर जिला के घाघस क्षेत्र के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में 63 वर्षीय सबीना और 75 वर्षीय कन्हैया लाल की शादी की रस्में मंगलवार शाम को हल्दी और मेहंदी के साथ शुरू हो गईं. इस अनूठी शादी का गवाह बिलासपुर बनने जा रहा है. वृद्धाश्रम में पहली बार शहनाई गूंजेगी और बुजुर्गों के बीच विवाह की खुशियां मनाई जाएंगी.

कोलकाता निवासी 63 वर्षीय सबीना और मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र के थुनाग गांव निवासी 75 वर्षीय कन्हैया लाल अब एक-दूसरे के जीवनसाथी बनने जा रहे हैं. मंगलवार शाम को अपना घर वृद्धाश्रम में दोनों की हल्दी और मेहंदी की रस्में पारंपरिक तरीके से निभाई गईं. संस्थान के सदस्यों ने इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं. वृद्धाश्रम में रह रहे अन्य बुजुर्ग भी इस शादी को लेकर उत्साहित हैं. बुधवार सुबह साढ़े 11 बजे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार वरमाला और सात फेरों की रस्म होगी। इसके बाद विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा. दोपहर ठीक तीन बजे दयोली स्थित वृद्धाश्रम से बारात की विदाई होगी. शादी के बाद दोनों नालागढ़ स्थित वृद्धाश्रम में अपना नया जीवन शुरू करेंगे.

इस अनूठे आयोजन में उपायुक्त किरण भड़ाना के भी पहुंचने की उम्मीद है। जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल और अपना घर वृद्धाश्रम के संस्थापक प्रकाश बंसल की देखरेख में शादी की सभी तैयारियां की जा रही हैं. वहीं, यह शादी समाज को एक बेहद खूबसूरत संदेश देने जा रही है कि जीवन में रिश्तों की अहमियत और साथ की जरूरत उम्र की मोहताज नहीं होती. अपनों से दूर होकर अकेलेपन में जिंदगी गुजार रहे सबीना और कन्हैया लाल को वृद्धाश्रम में एक-दूसरे का साथ मिला तो दोनों ने जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला लिया. अब सात फेरों के साथ दोनों एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनने जा रहे हैं.

वृद्धाश्रम संस्थापक प्रकाश बंसल ने बताया, "दयोली के अपना घर वृद्धाश्रम में होने जा रहा यह विवाह समारोह न केवल यहां रह रहे बुजुर्गों के लिए खुशी का अवसर है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक मिसाल बनेगा जो मानते हैं कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है. इस शादी के जरिए बिलासपुर एक ऐसी अनूठी और यादगार पहल का गवाह बनने जा रहा है, जहां रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जाएगी".

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