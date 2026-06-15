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पॉलीमर नोटों पर बढ़ी चर्चा, बीकानेर के संग्रहकर्ता ने दिखाया दुनिया भर का दुर्लभ कलेक्शन - POLYMER NOTES

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Polymer Currency Notes Collection Bikaner (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 7:08 PM IST

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राजस्थान के बीकानेर निवासी और पूर्व बैंक अधिकारी भरत भूषण गुप्ता ने दुनिया भर के दुर्लभ पॉलीमर करेंसी नोटों का अनोखा संग्रह प्रदर्शित किया है. उनके संग्रह में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएई, नेपाल और बांग्लादेश समेत कई देशों के पॉलीमर नोट शामिल हैं. पॉलीमर नोट विशेष प्लास्टिक सामग्री से बनाए जाते हैं, जो अधिक टिकाऊ होते हैं और उनमें उन्नत सुरक्षा फीचर मौजूद होते हैं. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में पॉलीमर नोटों की संभावना पर विचार किए जाने के बाद इन नोटों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. भरत भूषण का मानना है कि भारत में पॉलीमर नोट आने से सुरक्षा बढ़ेगी, हालांकि एटीएम और प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की जरूरत भी पड़ेगी.

राजस्थान के बीकानेर निवासी और पूर्व बैंक अधिकारी भरत भूषण गुप्ता ने दुनिया भर के दुर्लभ पॉलीमर करेंसी नोटों का अनोखा संग्रह प्रदर्शित किया है. उनके संग्रह में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएई, नेपाल और बांग्लादेश समेत कई देशों के पॉलीमर नोट शामिल हैं. पॉलीमर नोट विशेष प्लास्टिक सामग्री से बनाए जाते हैं, जो अधिक टिकाऊ होते हैं और उनमें उन्नत सुरक्षा फीचर मौजूद होते हैं. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में पॉलीमर नोटों की संभावना पर विचार किए जाने के बाद इन नोटों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. भरत भूषण का मानना है कि भारत में पॉलीमर नोट आने से सुरक्षा बढ़ेगी, हालांकि एटीएम और प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की जरूरत भी पड़ेगी.

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