बीकानेर में गर्मियों के मौसम के साथ पारंपरिक लहरिया और डोरिया साड़ियों की मांग तेजी से बढ़ गई है. हल्के, हवादार और रंग-बिरंगे फैब्रिक वाली ये साड़ियां महिलाओं की पहली पसंद बन रही हैं. स्थानीय कारीगर दिन-रात साड़ियों की प्रिंटिंग और तैयारियों में जुटे हैं. पर्शियन कलर और पारंपरिक डिजाइन इन साड़ियों को खास पहचान देते हैं. कारोबारी बताते हैं कि फरवरी से जुलाई तक इनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है और अब विदेशों तक भी इनका कारोबार पहुंच चुका है. मात्र 250 से 350 रुपये की किफायती कीमत में उपलब्ध ये साड़ियां आराम, खूबसूरती और टिकाऊपन का बेहतरीन मेल मानी जाती हैं. ग्राहक इन्हें रेगुलर और समर फैशन के लिए पसंद कर रहे हैं.