बीकानेर में भीषण गर्मी और 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते तापमान के बीच लक्ष्मीनाथ मंदिर गौशालामें गायों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. गौशाला में बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं ताकि बाड़ों का तापमान कम रखा जा सके. गायों को ठंडा पीने का पानी, नियमित सफाई और स्वास्थ्य निगरानी जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. कमजोर पशुओं के लिए अलग शेड और मिट्टी की व्यवस्था की गई है. गौशाला प्रबंधन के मुताबिक अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी दी जाती हैं. यहां एक हजार से ज्यादा गोवंश हैं और संस्था इसे पशु कल्याण का आदर्श मॉडल बनाने की दिशा में काम कर रही है.