हौसले की ताकत… अमनदीप सिंह का सपना—एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड - PARA POWERLIFTING INDIA
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Published : April 28, 2026 at 5:45 PM IST
बिजनौर के युवा पावरलिफ्टर अमनदीप सिंह ने अपनी मेहनत और हौसले से एक मिसाल कायम की है. जन्म से शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले अमनदीप ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया. महज एक से डेढ़ महीने की ट्रेनिंग में उन्होंने 100 किलो तक वजन उठाना शुरू कर दिया है. शुरुआत में लोगों के तानों और मजाक का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. अब उनका लक्ष्य एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. अमनदीप की कहानी यह साबित करती है कि मजबूत इरादों के आगे शारीरिक सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं और कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है.
बिजनौर के युवा पावरलिफ्टर अमनदीप सिंह ने अपनी मेहनत और हौसले से एक मिसाल कायम की है. जन्म से शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले अमनदीप ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया. महज एक से डेढ़ महीने की ट्रेनिंग में उन्होंने 100 किलो तक वजन उठाना शुरू कर दिया है. शुरुआत में लोगों के तानों और मजाक का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. अब उनका लक्ष्य एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. अमनदीप की कहानी यह साबित करती है कि मजबूत इरादों के आगे शारीरिक सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं और कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है.