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मगरमच्छों के डर से बिहार के ग्रामीणों ने पेश की मिसाल: पश्चिमी चंपारण में खुद ही बना डाला बांस का पुल - VILLAGERS BAMBOO BRIDGE

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ग्रामीणों ने पेश की मिसाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 10:34 PM IST

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बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मगरमच्छों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ग्रामीणों ने आत्मनिर्भरता और हिम्मत की मिसाल पेश की है. गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण स्थानीय नहर में 10 से 12 मगरमच्छ आ गए, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया. पूर्व में हुई कई जानलेवा घटनाओं के बाद बेलावन और सिरसिया पंचायत के ग्रामीणों ने मिलकर खेतों तक सुरक्षित आवाजाही के लिए खुद ही बांस का अस्थायी पुल तैयार कर लिया. ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा के खेती-बाड़ी के कामों के लिए इस रास्ते से गुजरना मजबूरी है. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मगरमच्छों के पकड़े जाने तक ग्रामीणों को नहर के पास न जाने की चेतावनी दी है.

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मगरमच्छों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ग्रामीणों ने आत्मनिर्भरता और हिम्मत की मिसाल पेश की है. गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण स्थानीय नहर में 10 से 12 मगरमच्छ आ गए, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया. पूर्व में हुई कई जानलेवा घटनाओं के बाद बेलावन और सिरसिया पंचायत के ग्रामीणों ने मिलकर खेतों तक सुरक्षित आवाजाही के लिए खुद ही बांस का अस्थायी पुल तैयार कर लिया. ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा के खेती-बाड़ी के कामों के लिए इस रास्ते से गुजरना मजबूरी है. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मगरमच्छों के पकड़े जाने तक ग्रामीणों को नहर के पास न जाने की चेतावनी दी है.

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