वैशाली में निर्माणाधीन पुल का भारी लॉन्चर गिरा, 7 मजदूर घायल; तेजस्वी यादव ने उठाए सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर सवाल

बिहार के वैशाली जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. लालगंज थाना क्षेत्र में NH-139W फोरलेन पर निर्माणाधीन पुल का एक भारी लॉन्चर अचानक भरभराकर गिर गया। इस खौफनाक हादसे में 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 को बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि एक मजदूर करीब डेढ़ घंटे तक मशीन के भारी मलबे के नीचे दबा रहा, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

स्थानीय लोगों और पुलिस ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की बात कही है. वैशाली एसपी ने NH अधिकारियों को इस लापरवाही पर पत्र लिखने की बात कही है. दूसरी ओर, इस घटना पर सियासत भी गरमा गई है. बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जोड़ा है.