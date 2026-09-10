ETV Bharat / Videos

वैशाली में निर्माणाधीन पुल का भारी लॉन्चर गिरा, 7 मजदूर घायल; तेजस्वी यादव ने उठाए सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर सवाल

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
LALGANJ NH 139W BRIDGE LAUNCHER FELL DOWN (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 7:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार के वैशाली जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. लालगंज थाना क्षेत्र में NH-139W फोरलेन पर निर्माणाधीन पुल का एक भारी लॉन्चर अचानक भरभराकर गिर गया। इस खौफनाक हादसे में 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 को बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि एक मजदूर करीब डेढ़ घंटे तक मशीन के भारी मलबे के नीचे दबा रहा, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

स्थानीय लोगों और पुलिस ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की बात कही है. वैशाली एसपी ने NH अधिकारियों को इस लापरवाही पर पत्र लिखने की बात कही है. दूसरी ओर, इस घटना पर सियासत भी गरमा गई है. बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जोड़ा है.

बिहार के वैशाली जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. लालगंज थाना क्षेत्र में NH-139W फोरलेन पर निर्माणाधीन पुल का एक भारी लॉन्चर अचानक भरभराकर गिर गया। इस खौफनाक हादसे में 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 को बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि एक मजदूर करीब डेढ़ घंटे तक मशीन के भारी मलबे के नीचे दबा रहा, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

स्थानीय लोगों और पुलिस ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की बात कही है. वैशाली एसपी ने NH अधिकारियों को इस लापरवाही पर पत्र लिखने की बात कही है. दूसरी ओर, इस घटना पर सियासत भी गरमा गई है. बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जोड़ा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

VAISHALI NEWS
LALGANJ BRIDGE ACCIDENT
NH 139W
TEJASHWI YADAV
BIHAR BRIDGE COLLAPSE

संबंधित ख़बरें

NEPAL FLOOD VIRAL GREEN HOUSE STORY

नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में चट्टान की तरह खड़ा रहा नुवाकोट का 'हरा घर', 6 लोगों की बची जान; भारत ने भेजी मदद

September 10, 2026 at 6:05 PM IST
PA सुमित रॉय गिरफ्तार

सालबोनी जमीन विवाद: बंगाल CID ने अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को किया गिरफ्तार

September 10, 2026 at 5:54 PM IST
गुजरात के गांधीनगर में बड़ा हादसा

गुजरात के गांधीनगर में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन साइट पर गिरा स्लैब, 15 मजदूर बचाए गए

September 10, 2026 at 3:23 PM IST
खत्म हो जाएगा ईरान युद्ध- ट्रंप

ट्रंप का दावा: अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद तुरंत खत्म हो जाएगा ईरान युद्ध

September 10, 2026 at 3:20 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.