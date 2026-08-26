बिहार की राजधानी पटना में BPSC TRE-4 की परीक्षा में बदलाव और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया है. ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (ABSU) के बैनर तले CM हाउस का घेराव करने जा रहे छात्रों को डाकबंगला चौराहे पर रोका गया, जहां पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी तीखी झड़प हुई. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र और पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं.

इस भारी बवाल के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने BPSC के एग्जाम कंट्रोलर को सस्पेंड करने का कड़ा निर्देश दिया है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पेपर लीक और परीक्षा में देरी को लेकर सीएम को पत्र लिखकर चिंता जताई है.