ETV Bharat / Videos

पटना में BPSC TRE-4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, CM हाउस घेरने जा रहे छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल; परीक्षा नियंत्रक सस्पेंड - BPSC TRE 4

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
BPSC TRE 4 STUDENT PROTEST IN PATNA (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 1:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार की राजधानी पटना में BPSC TRE-4 की परीक्षा में बदलाव और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया है. ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (ABSU) के बैनर तले CM हाउस का घेराव करने जा रहे छात्रों को डाकबंगला चौराहे पर रोका गया, जहां पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी तीखी झड़प हुई. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र और पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं.

इस भारी बवाल के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने BPSC के एग्जाम कंट्रोलर को सस्पेंड करने का कड़ा निर्देश दिया है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पेपर लीक और परीक्षा में देरी को लेकर सीएम को पत्र लिखकर चिंता जताई है.

बिहार की राजधानी पटना में BPSC TRE-4 की परीक्षा में बदलाव और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया है. ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (ABSU) के बैनर तले CM हाउस का घेराव करने जा रहे छात्रों को डाकबंगला चौराहे पर रोका गया, जहां पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी तीखी झड़प हुई. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र और पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं.

इस भारी बवाल के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने BPSC के एग्जाम कंट्रोलर को सस्पेंड करने का कड़ा निर्देश दिया है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पेपर लीक और परीक्षा में देरी को लेकर सीएम को पत्र लिखकर चिंता जताई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PATNA NEWS
BIHAR STUDENT PROTEST
LATHICHARGE IN PATNA
SAMRAT CHOUDHARY
BPSC TRE 4

संबंधित ख़बरें

KARNATAKA GOVT SUSPENDS FOOD LICENSES

ऑनलाइन बिक रहा था जहरीला धतूरा, कर्नाटक सरकार का बड़ा एक्शन; Amazon, BigBasket और Swiggy के फूड लाइसेंस सस्पेंड

August 26, 2026 at 1:08 PM IST
AVIATION MINISTER RAM MOHAN NAIDU ON DOPE TEST

हवाई सुरक्षा पर सरकार का बड़ा कदम, अब हर पायलट का होगा डोप टेस्ट; उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का ऐलान

August 25, 2026 at 9:04 PM IST
NITIN GADKARI RETIREMENT STATEMENT IN HINDI

'क्या गडकरी भी छोड़ेंगे मोदी कैबिनेट?', रिटायरमेंट वाले बयान पर मची खलबली; ऑफिस ने दी सफाई

August 25, 2026 at 8:48 PM IST
US PROPOSES 1 LAKH DOLLAR FEE ON H-1B VISA

भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका! अमेरिका ने H-1B वीजा पर 1.03 लाख डॉलर अतिरिक्त फीस का रखा प्रस्ताव

August 25, 2026 at 7:37 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.