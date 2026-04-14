नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके साथ ही राज्य में ‘नीतीश युग’ का अंत और ‘सम्राट युग’ की शुरुआत मानी जा रही है. सम्राट चौधरी ने इसे जनता की सेवा का अवसर बताया है. 2018 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने तेजी से राजनीतिक उभार हासिल किया. उनका सफर RJD और JDU से होते हुए बीजेपी तक पहुंचा. जातीय समीकरण में कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व भी अहम माना जा रहा है. समर्थकों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास के नए दौर में प्रवेश करेगा.