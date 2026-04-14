ETV Bharat / Videos

नीतीश के बाद सम्राट चौधरी संभालेंगे कमान, बिहार में नए सियासी युग की शुरुआत - SAMRAT CHOUDHARY CM BIHAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नीतीश के बाद सम्राट चौधरी संभालेंगे कमान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 9:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके साथ ही राज्य में ‘नीतीश युग’ का अंत और ‘सम्राट युग’ की शुरुआत मानी जा रही है. सम्राट चौधरी ने इसे जनता की सेवा का अवसर बताया है. 2018 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने तेजी से राजनीतिक उभार हासिल किया. उनका सफर RJD और JDU से होते हुए बीजेपी तक पहुंचा. जातीय समीकरण में कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व भी अहम माना जा रहा है. समर्थकों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास के नए दौर में प्रवेश करेगा.

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके साथ ही राज्य में ‘नीतीश युग’ का अंत और ‘सम्राट युग’ की शुरुआत मानी जा रही है. सम्राट चौधरी ने इसे जनता की सेवा का अवसर बताया है. 2018 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने तेजी से राजनीतिक उभार हासिल किया. उनका सफर RJD और JDU से होते हुए बीजेपी तक पहुंचा. जातीय समीकरण में कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व भी अहम माना जा रहा है. समर्थकों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास के नए दौर में प्रवेश करेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

NITISH KUMAR RESIGNATION
BIHAR BJP LEADER
BIHAR POLITICAL CHANGE 2026
CASTE POLITICS BIHAR
SAMRAT CHOUDHARY CM BIHAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

मजदूरों का दूसरे दिन भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन

नोएडा में नहीं थमा बवाल ! मजदूरों का दूसरे दिन भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन

April 14, 2026 at 7:33 PM IST
राहुल का पीएम मोदी पर निशाना

'एपस्टीन मामले की वजह से ट्रंप ने मोदी को बंदी बना लिया है', पश्चिम बंगाल की रैली में बोले राहुल गांधी

April 14, 2026 at 7:31 PM IST
IPL 2026

SRH से हार पर रियान पराग बोले- ये सिर्फ एक छोटा झटका, टीम को आगे बढ़ना होगा

April 14, 2026 at 5:53 PM IST
Bihar CM journey

नीतीश कुमार का 20 साल का सफर खत्म, ‘सुशासन बाबू’ ने छोड़ी बिहार की कमान

April 14, 2026 at 5:45 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.