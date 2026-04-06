बिहार: एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं प्रवासी मजदूर, किसी को महंगाई तो किसी को काम बंद होने की वजह से लौटना पड़ा - LPG CRISIS
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Published : April 6, 2026 at 9:54 PM IST
पश्चिम एशिया संकट के कारण एलपीजी की कमी से जूझ रहे प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं. सोमवार को पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर ऐसे कई मजदूर रेल में सफर करते नजर आए जिन्हें रसोई गैस की कमी की वजह से घर लौटना पड़ रहा है. पिछले कुछ दिनों में देश के दूसरे हिस्सों से भी प्रवासी श्रमिकों के गृह राज्यों में लौटने की तस्वीरें आई हैं. इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि छोटे 5 किलो के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री बढ़ा दी गई है। ये सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाने पर एलपीजी वितरकों से सीधे खरीदे जा सकते हैं. 5 किलो के इन सिलेंडरों को एफटीएल सिलेंडर कहा जाता है और इनकी कीमत बाजार दर के अनुसार है। इन्हें पास के एलपीजी वितरक से खरीदने के लिए किसी पते के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है.
पश्चिम एशिया संकट के कारण एलपीजी की कमी से जूझ रहे प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं. सोमवार को पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर ऐसे कई मजदूर रेल में सफर करते नजर आए जिन्हें रसोई गैस की कमी की वजह से घर लौटना पड़ रहा है. पिछले कुछ दिनों में देश के दूसरे हिस्सों से भी प्रवासी श्रमिकों के गृह राज्यों में लौटने की तस्वीरें आई हैं. इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि छोटे 5 किलो के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री बढ़ा दी गई है। ये सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाने पर एलपीजी वितरकों से सीधे खरीदे जा सकते हैं. 5 किलो के इन सिलेंडरों को एफटीएल सिलेंडर कहा जाता है और इनकी कीमत बाजार दर के अनुसार है। इन्हें पास के एलपीजी वितरक से खरीदने के लिए किसी पते के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है.