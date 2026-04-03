LPG संकट का प्रवासी मजदूरों पर असर, अपने घरों को लौटने को मजबूर हैं बिहार के प्रवासी मजदूर - LPG SHORTAGE FORCES MIGRANT WORKERS
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Published : April 3, 2026 at 10:53 PM IST
एलपीजी की किल्लत की वजह से देश के अलग-अलग शहरों में काम कर रहे बिहार के कई प्रवासी मजदूरों को अपने गृह नगर लौटना पड़ा है. राजधानी पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों ने बताया कि उन्हें घर लौटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एलपीजी मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा था. कई मजदूरों ने बताया कि उन्हें या तो कम गैस वाले सिलेंडर मिल रहे थे या फिर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा था. उन्होंने कहा कि होटलों का खाना भी अब उनकी पहुंच से बाहर हो गया था, क्योंकि वहां भी कीमतें बढ़ गई हैं.
गया रेलवे स्टेशन पर भी शुक्रवार सुबह ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलीं. यहां गुजरात और दिल्ली में काम करने वाले कई मजदूर अपने गांवों को लौट रहे थे क्योंकि उन्हें एलपीजी की किल्लत से जूझना पड़ रहा था.
देश के दूसरे हिस्सों से भी प्रवासी मजदूरों के अपने गृह नगरों को लौटने की खबरें आ रही हैं. इस बीच, सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इनकी कोई कमी न हो.
एलपीजी की किल्लत की वजह से देश के अलग-अलग शहरों में काम कर रहे बिहार के कई प्रवासी मजदूरों को अपने गृह नगर लौटना पड़ा है. राजधानी पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर मजदूरों ने बताया कि उन्हें घर लौटने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एलपीजी मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा था. कई मजदूरों ने बताया कि उन्हें या तो कम गैस वाले सिलेंडर मिल रहे थे या फिर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा था. उन्होंने कहा कि होटलों का खाना भी अब उनकी पहुंच से बाहर हो गया था, क्योंकि वहां भी कीमतें बढ़ गई हैं.
गया रेलवे स्टेशन पर भी शुक्रवार सुबह ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलीं. यहां गुजरात और दिल्ली में काम करने वाले कई मजदूर अपने गांवों को लौट रहे थे क्योंकि उन्हें एलपीजी की किल्लत से जूझना पड़ रहा था.
देश के दूसरे हिस्सों से भी प्रवासी मजदूरों के अपने गृह नगरों को लौटने की खबरें आ रही हैं. इस बीच, सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इनकी कोई कमी न हो.