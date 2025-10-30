"बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. शिक्षा और चिकित्सा चौपट है, न कारखाना है और न इंडस्ट्री है. पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है." ये दावा RJD नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया.उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में उनकी सरकार बिहार को ऐसा राज्य बनाने का लक्ष्य रखेगी, जहां लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य के बाहर न जाना पड़े. तेजस्वी ने कहा कि उन्हें जनता को बताना है कि, पांच साल उनकी क्या योजनाएं हैं. तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि उनकी योजना पांच साल में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की होगी, जहां युवाओं को स्थानीय स्तर पर अवसर मिले.