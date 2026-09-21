बिहार में बाढ़ का भयंकर कहर! 17 जिलों में 1050 ग्रामीण सड़कें तबाह, 10 हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान

बिहार में बाढ़ ने इस साल भयंकर तबाही मचाई है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है. ग्रामीण कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ के कारण 17 जिलों में करीब 2000 किलोमीटर लंबी 1050 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा तबाही भागलपुर (151 सड़कें), पटना (140) और भोजपुर (134) में देखने को मिली है.

शुरुआती अनुमान के मुताबिक, सिर्फ सड़कों की मरम्मत में ही 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आ सकता है. वहीं, कृषि विभाग ने करीब 270 करोड़ रुपये की फसल बर्बादी का आकलन किया है. कुल मिलाकर राज्य को 10 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। पानी उतरने के बाद राज्य सरकार नुकसान की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर केंद्र से आर्थिक मदद की गुहार लगाएगी.