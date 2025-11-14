Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / Videos

बिहार चुनाव :रुझानों में NDA की बंपर जीत, करारी हार की तरफ महागठबंधन - NEWS ROOM LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है. रुझानों में NDA को बंपर जीत मिलती दिख रही है. वहीं महागठबंधन की करारी हार की तरफ है.बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं. बिहार चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं. रुझानों में बिहार में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. ऐसे में नीतीश कुमार क्या एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं इसपर सबकी नजरें टिकी हैं. इस बीच जेडीयू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, हैं और आगे भी रहेंगे. ईटीवी भारत बिहार चुनाव मतगणना पर लगातार अपडेट दे रहा है. क्या कहते हैं आंकड़े देखिए न्यूज रूम लाइव

बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है. रुझानों में NDA को बंपर जीत मिलती दिख रही है. वहीं महागठबंधन की करारी हार की तरफ है.बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं. बिहार चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं. रुझानों में बिहार में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. ऐसे में नीतीश कुमार क्या एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं इसपर सबकी नजरें टिकी हैं. इस बीच जेडीयू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, हैं और आगे भी रहेंगे. ईटीवी भारत बिहार चुनाव मतगणना पर लगातार अपडेट दे रहा है. क्या कहते हैं आंकड़े देखिए न्यूज रूम लाइव

For All Latest Updates

TAGGED:

NEWS ROOM LIVE
BIHAR ELECTION RESULT
बिहार चुनाव के नतीजे
NEWS ROOM LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Syed Shahnawaz Hussain

'मोदी-नीतीश की जोड़ी हिट हो गयी': बिहार चुनाव रिजल्ट पर बोले, शाहनवाज

November 14, 2025 at 2:54 PM IST
bihar election result

बिहार में NDA बंपर जीत की ओर, BJP कार्यालय में ढोल-नगाड़े पर झूम रहे हैं कार्यकर्ता

November 14, 2025 at 2:27 PM IST
अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार

जांच एजेंसियों के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद से दो संदिग्ध कार बरामद

November 13, 2025 at 11:12 PM IST
सुरक्षा कैंप और मेडिकल कैंप लगने से लोग खुश

अबूझमाड़ में बहने लगी है विकास की बयार, सुरक्षा और मेडिकल कैंप लगने से लोग खुश

November 13, 2025 at 11:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.