बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है. रुझानों में NDA को बंपर जीत मिलती दिख रही है. वहीं महागठबंधन की करारी हार की तरफ है.बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं. बिहार चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं. रुझानों में बिहार में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. ऐसे में नीतीश कुमार क्या एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं इसपर सबकी नजरें टिकी हैं. इस बीच जेडीयू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, हैं और आगे भी रहेंगे. ईटीवी भारत बिहार चुनाव मतगणना पर लगातार अपडेट दे रहा है. क्या कहते हैं आंकड़े देखिए न्यूज रूम लाइव