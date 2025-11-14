Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / Videos

बिहार चुनाव रिजल्ट: तेज प्रताप, खेसारी लाल हारे, मैथिली ठाकुर, अनंत सिंह जीते, VIP सीटों का क्या रहा हाल ? - BIHAR ELECTION RESULT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 10:38 PM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिली है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव जीत गए हैं. उन्होंने RJD के अरुण कुमार को मात दी. तो राघोपुर से तेजस्वी यादव जीते हैं. बीजेपी के सतीश कुमार को शिकस्त दी. लेकिन तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से हार गए.

लखीसराय से भाजपा के विजय कुमार सिन्हा 24940 मतों से जीते.

जेल में बंद अनंत सिहं को मोकामा से जीत मिली है. उन्होंने RJD की वीणा देवी को हराया. मैथिली ठाकुर अलीनगर से विजयी रही हैं. खेसारी लाल यादव हार गए हैं.

दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव को जीत मिली है. उन्होंने जीत के बाद जनता का आभार जताया.

जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह को भारी जीत मिली. कटिहार से तारकिशोर प्रसाद विजयी रहे. वहीं काराकाट से अभिनेता पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह हार गईं.

बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिली है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव जीत गए हैं. उन्होंने RJD के अरुण कुमार को मात दी. तो राघोपुर से तेजस्वी यादव जीते हैं. बीजेपी के सतीश कुमार को शिकस्त दी. लेकिन तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से हार गए.

लखीसराय से भाजपा के विजय कुमार सिन्हा 24940 मतों से जीते.

जेल में बंद अनंत सिहं को मोकामा से जीत मिली है. उन्होंने RJD की वीणा देवी को हराया. मैथिली ठाकुर अलीनगर से विजयी रही हैं. खेसारी लाल यादव हार गए हैं.

दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव को जीत मिली है. उन्होंने जीत के बाद जनता का आभार जताया.

जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह को भारी जीत मिली. कटिहार से तारकिशोर प्रसाद विजयी रहे. वहीं काराकाट से अभिनेता पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह हार गईं.

Last Updated : November 14, 2025 at 10:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION VIP
WHAT IS THE CONDITION OF VIP SEATS
बिहार चुनाव रिजल्ट
BIHAR ELECTION RESULT
BIHAR ELECTION RESULT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बिहार की महिलाओं ने लिखी नीतीश की जीत की पटकथा

बिहार में NDA की जीत और महागठबंधन की हार की वजह, बिहार की महिलाओं ने लिखी नीतीश की जीत की पटकथा

November 14, 2025 at 11:13 PM IST
NDA wins Bihar

NDA की बिहार में बंपर जीत, पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न, पीएम मोदी ने कहा- लोगों ने विकास और समृद्धि के लिए दिया वोट

November 14, 2025 at 10:15 PM IST
बिहार चुनाव के नतीजे पर एक्सपर्ट की राय

बिहार चुनाव में NDA को क्यों मिली एकतरफा जीत? कहां पिछड़ गया महागठबंधन? नतीजे पर जानिए एक्सपर्ट की राय

November 14, 2025 at 5:06 PM IST
bihar assembly election 2025 result

'डबल इंजन की सरकार होती है तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं': बिहार चुनाव परिणाम पर बोले, बीजेपी महासचिव

November 14, 2025 at 3:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.