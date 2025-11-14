बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिली है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव जीत गए हैं. उन्होंने RJD के अरुण कुमार को मात दी. तो राघोपुर से तेजस्वी यादव जीते हैं. बीजेपी के सतीश कुमार को शिकस्त दी. लेकिन तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से हार गए.

लखीसराय से भाजपा के विजय कुमार सिन्हा 24940 मतों से जीते.

जेल में बंद अनंत सिहं को मोकामा से जीत मिली है. उन्होंने RJD की वीणा देवी को हराया. मैथिली ठाकुर अलीनगर से विजयी रही हैं. खेसारी लाल यादव हार गए हैं.

दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव को जीत मिली है. उन्होंने जीत के बाद जनता का आभार जताया.

जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह को भारी जीत मिली. कटिहार से तारकिशोर प्रसाद विजयी रहे. वहीं काराकाट से अभिनेता पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह हार गईं.