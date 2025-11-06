ETV Bharat / Videos

बिहार चुनाव में आर-पार की जंग, एनडीए ने घुसपैठ और जंगलराज के खिलाफ मांगा जनादेश, विपक्ष ने वोट चोरी और नौकरी को बनाया मु्द्दा - NDA VS GRAND ALLIANCE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 10:58 PM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 11:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार विधानसभा चुनाव में 121 सीटों पर गुरुवाद को पहले फेज की वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ महागठबंधन और एनडीए के दिग्गज चुनावी जनसभा में हुंकार भरते दिखे. पीएम मोदी पहले अररिया और भागलपुर में जनसभा को घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर जनादेश मांगा. मोतिहारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को जंगलराज की याद दिलाई. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्णिया में वोट चोरी पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए. तो प्रियंका गांधी के भी इस मुद्दे पर बीजेपी को कठघरे में खडा़ा किया. पूर्वी चंपारण में अखिलेश यादव ने नौकरी के मुद्दे पर एनडीए सरकार से जवाब मांगा. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अरवल में अपने चिर परिचित अंदाज में परिवारवाद पर महागठबंधन को आड़े हाथों लिया.

बिहार विधानसभा चुनाव में 121 सीटों पर गुरुवाद को पहले फेज की वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ महागठबंधन और एनडीए के दिग्गज चुनावी जनसभा में हुंकार भरते दिखे. पीएम मोदी पहले अररिया और भागलपुर में जनसभा को घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर जनादेश मांगा. मोतिहारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को जंगलराज की याद दिलाई. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्णिया में वोट चोरी पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए. तो प्रियंका गांधी के भी इस मुद्दे पर बीजेपी को कठघरे में खडा़ा किया. पूर्वी चंपारण में अखिलेश यादव ने नौकरी के मुद्दे पर एनडीए सरकार से जवाब मांगा. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अरवल में अपने चिर परिचित अंदाज में परिवारवाद पर महागठबंधन को आड़े हाथों लिया.

Last Updated : November 6, 2025 at 11:13 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NDA VS GRAND ALLIANCE
बिहार विधानसभा चुनाव
MODI VS RAHUL
वोट चोरी क्या है
NDA VS GRAND ALLIANCE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Deputy CM and RJD MLC clash

कैमरे के सामने भिड़ गए डिप्टी सीएम और राजद MLC, विजय सिन्हा और राजद MLC के बीच हुई तीखी बहस

November 6, 2025 at 11:11 PM IST
20 साल बाद खुला मतदान केंद्र

भीमबांध में लोकतंत्र की जीत, 20 साल बाद फिर से खुला भीमबांध मतदान केंद्र

November 6, 2025 at 11:05 PM IST
काशी में उतरा देवलोक

काशी में उतरा देवलोक, देव दीपावली पर रोशनी, भक्ति, संस्कृति का संगम

November 6, 2025 at 11:02 PM IST
Prayagraj Dev Diwali

देव दीपावली पर जगमग संगम तट, दिखा भव्य नजारा

November 6, 2025 at 10:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.