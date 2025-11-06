बिहार विधानसभा चुनाव में 121 सीटों पर गुरुवाद को पहले फेज की वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ महागठबंधन और एनडीए के दिग्गज चुनावी जनसभा में हुंकार भरते दिखे. पीएम मोदी पहले अररिया और भागलपुर में जनसभा को घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर जनादेश मांगा. मोतिहारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को जंगलराज की याद दिलाई. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्णिया में वोट चोरी पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए. तो प्रियंका गांधी के भी इस मुद्दे पर बीजेपी को कठघरे में खडा़ा किया. पूर्वी चंपारण में अखिलेश यादव ने नौकरी के मुद्दे पर एनडीए सरकार से जवाब मांगा. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अरवल में अपने चिर परिचित अंदाज में परिवारवाद पर महागठबंधन को आड़े हाथों लिया.