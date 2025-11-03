सहरसा: पीएम मोदी सहरसा में रैली को संबोधित कर रहे हैं. बिहार चुनाव को लेकर पीएम लगातार एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली कर रहे हैं. कटिहार और सहरसा में मतदाताओं को गोलबंद कर रहे हैं. सहरसा के सभी 4 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी. इसमें सोनबरसा, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी शामिल है. पहले फेज में राज्य के 121 सीटों के लिए वोटिंग होनी है. शेष सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. 14 नवंबर को मतगणना होगी. पीएम मोदी एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं.