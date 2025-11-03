ETV Bharat / Videos

कटिहार में PM मोदी की हुंकार, एक साथ 7 विधानसभा के वोटरों को किया एकजुट - BIHAR ELECTIONS 2025

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 3:17 PM IST

|

Updated : November 3, 2025 at 3:52 PM IST

1 Min Read
कटिहार: बिहार चुनाव 2025 को लेकर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में सोमवार को एक साथ 2 जनसभा कर रहे हैं. पहली रैली कटिहार और दूसरी रैली सहरसा में आयोजित की गयी है. कटिहार में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. कटिहार के 7 विधानसभा कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोढ़ा के वोटरों पर एकजुट कर रहे हैं. इन सभी सातों विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की. पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, लेकिन कटिहार के सभी 7 विधानसभा में 11 नवंबर को वोटिंग होगी.

Last Updated : November 3, 2025 at 3:52 PM IST

TAGGED:

PM MODI RALLY IN KATIHAR
PM MODI
बिहार चुनाव 2025
नरेंद्र मोदी
BIHAR ELECTIONS 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

