भागलपुर: बिहार चुनाव को लेकर 121 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग हो रही है. इस बीच दूसरी ओर पीएम मोदी लगातार रैली कर रहे हैं. पहले अररिया में और अब भागलपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं. पीएम मोदी भागलपुर के बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर के मतदाताओं को एक साथ साध रहे हैं. इन सभी सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को वोटिंग होगी. इधर, बिहार के 18 जिलों में गुरुवार को वोटिंग हो रही है. इसबार एनडीए और महागठबंधन में मुख्य मुकाबला है. वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं.