बिहार चुनाव 2025 को लेकर एनडीए की ओर से लगातार रैली की जा रही है. सबसे पहले पीएम मोदी ने समस्तीपुर स्थित कर्पूरी ठाकुर के गांव में रैली को संबोधित किया. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिवान में रैली को संबोधित कर रहे हैं. बिहार में पीएम मोदी की रैली समस्तीपुर और बेगूसराय में आय़ोजित की गयी है. वहीं अमित शाह की रैली सिवान और बक्सर में आयोजित की गयी है. दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वैशाली में प्रदुबुद्धजनों के साथ बैठक करेंगे. कुल मिलाकर मोदी, शाह और नड्डा एक साथ बिहार में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं.