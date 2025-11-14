नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) और जनता दल (यूनाइटेड) के गठबंधन के निर्णायक बढ़त बनाने के बाद दिल्ली में भाजपा कार्यालय के बाहर खुशी का माहौल है. कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटे जा रहे हैं. ढोल-नगारे पर कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं. इस दौरान कुछ उत्साही कार्यकर्ता पीएम मोदी का मुखौटा पहने हुए थे. केक पर भी पीएम मोदी का फोटो बना था.

बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद बीजेपी ने जश्न नहीं मनाने का निर्णय लिया था. लेकिन, बिहार में बंपर जीत के संकेत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं की जिद के आगे बीजेपी वरीय नेताओं को झुकना पड़ा. उन्होंने कार्यकर्ताओं को खुशियां मनाने की इजाजत दे दी. जिसके बाद बीजेपी कार्यालयों में जश्न शुरू हो गया. जश्न मना रहे नेताओं ने बिहार में जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया. कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है.

यह परंपरा रही है कि जीत के बाद पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पार्टी कार्यालय आते हैं. संभावना है कि आज शाम में पीएम मोदी संबोधित करेंगे, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है.