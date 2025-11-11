बिहार चुनाव 2025: अंतिम चरण की वोटिंग खत्म, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कांफ्रेस में जानें पूरा डिटेल - ELECTION COMMISSION
Published : November 11, 2025 at 8:21 PM IST
बिहार चुनाव 2025 को लेकर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है. मंगलवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान हुआ. सुबह 9 बजे तक 14.55, 11 बजे तक 31.38, एक बजे तक 47.62, 3 बजे तक 60.40 प्रतिशत और 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत वोटिंग हुई. पहले चरण में राज्य के 18 जिलों में 121 सीटों पर मतदान हुआ था. इसबार अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 सीटों के लिए मतदान हुआ. 14 नवंबर को सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती की जाएगी. 14 नवंबर के रिजल्ट पर सबकी नजर टिकी है. चुनाव आयोग वोटिंग को लेकर प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है.
