कैसा रहा अंतिम चरण का मतदान? ETV Bharat के साथ जानें दिनभर का हाल - BIHAR ELECTION 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 11, 2025 at 6:19 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 6:54 PM IST
पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न हो गयी. पहले चरण में राज्य के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी. इसबार अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 सीटों के लिए वोटिंग हुई है. छोटी-मोटी घटना को छोड़कर वोटिंग शांतिपूर्ण रही. मिथिलांचल, मगध और कोसी सीमांचल में वोटिंग हुई. राज्य में वोटिंग स्थिति, मतदाताओं ने किस आधार पर वोट किया? इन तमाम सवालों के साथ ईटीवी भारत की टीम दिनभर की मतदान का हाल बतायेगी. मंगलवार की सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग हुई. सुबह 9 बजे तक 14.55, 11 बजे तक 31.38, एक बजे तक 47.62, 3 बजे तक 60.40 प्रतिशत वोटिंग हुई. शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ.
पटना: बिहार चुनाव 2025 को लेकर दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न हो गयी. पहले चरण में राज्य के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी. इसबार अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 सीटों के लिए वोटिंग हुई है. छोटी-मोटी घटना को छोड़कर वोटिंग शांतिपूर्ण रही. मिथिलांचल, मगध और कोसी सीमांचल में वोटिंग हुई. राज्य में वोटिंग स्थिति, मतदाताओं ने किस आधार पर वोट किया? इन तमाम सवालों के साथ ईटीवी भारत की टीम दिनभर की मतदान का हाल बतायेगी. मंगलवार की सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग हुई. सुबह 9 बजे तक 14.55, 11 बजे तक 31.38, एक बजे तक 47.62, 3 बजे तक 60.40 प्रतिशत वोटिंग हुई. शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ.