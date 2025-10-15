राघोपुर की लड़ाई है दिलचस्प, तेजस्वी ने किया नॉमिनेशन, क्या हैट्रिक लगाएंगे? ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS
Published : October 15, 2025 at 3:49 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 4:21 PM IST
ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस आज हाजीपुर में है. बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नेता और आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर से नॉमिनेशन कर दिया है. 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव दो बार राघोपुर से विधायक रह चुके हैं. अब तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं. राघोपुर विधानसभा पर लालू परिवार का कब्जा रहा है. लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी भी यहां से विधायक रही हैं. वैसे 2010 विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी यहां से चुनाव हार चुकी हैं. जदयू के सतीश यादव ने उन्हें हराया था. इस बार जनता क्या फैसला लेगी आखिर जनता का क्या है मूड देखिए.
