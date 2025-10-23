ETV Bharat / Videos

जनता किसे देगी जीत का आशीर्वाद.. किसके सिर सजेगा ताज.. पूर्णिया पहुंची ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस - BIHAR ELECTION 2025

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 23, 2025 at 2:58 PM IST

|

Updated : October 23, 2025 at 3:54 PM IST

1 Min Read
पूर्णिया: ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस पूर्णिया के कला भवन पहुंच चुकी है.  पूर्णिया में सातों विधानसभा सीटों धमदाहा,रुपौली,बनमनखी,पूर्णिया सदर,कसबा,अमौर और बायसी में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है. यहां से कई दिगग्जों की प्रतिष्ठा दांव पर है. 2020 में जनता का फैसला एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए कुछ खास नहीं रहा था. हालांकि एनडीए ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन को केवल एक सीट मिली थी. वहीं एआईएमआईएम ने दो सीटों पर कब्जा जमाया था. इस बार जनता के मन में क्या है और वर्तमान के जनप्रतिनिधियों के कामों से वह खुश है या नहीं, ईटीवी भारत की टीम जानने पहुंची है. ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम लगातार बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है और जनता की राय जान रही है. मौजूदा सरकार के नेता भी विकास कार्य के दावे कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष सहित तमाम राजनीतिक दल के नेता सरकार बनने के बाद विकास कार्य करने का दावा करने में लगे हैं. 

