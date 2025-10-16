ETV Bharat / Videos

क्या फिर से नालंदा में नीतीश कुमार का सिक्का जमेगा या बदलेगा समीकरण? क्या है जनता का मूड देखिए इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025 at 3:17 PM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है. ऐसे में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस आज नालंदा पहुंची है. हम जनता सवाल ले रहे हैं, नेताओं से जवाब पूछ रहे हैं. यहां का चुनाव नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द ही लड़ा जाता है. पिछले तीन दशक से नीतीश कुमार का डंका नालंदा जिले में बजता रहा है. 2020 विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की सात सीटों में से पांच पर जदयू का कब्जा है, एक पर बीजेपी का और केवल एक सीट आरजेडी के खाते में है. वैसे तो नीतीश कुमार ने 1985 में पहली बार नालंदा जिले के हरनौत से चुनाव जीता था, उससे पहले दो बार चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे. पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं हालांकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा. नालंदा जिले से जिसे नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ाया है वही जीता है. इस बार जनता क्या कहती है. नालंदा का क्या मूड है. विपक्ष को कितनी उम्मीद है तो सत्ता पक्ष का क्या दावा है. ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस पर देखते रहिए नालंदा का मूड.

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है. ऐसे में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस आज नालंदा पहुंची है. हम जनता सवाल ले रहे हैं, नेताओं से जवाब पूछ रहे हैं. यहां का चुनाव नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द ही लड़ा जाता है. पिछले तीन दशक से नीतीश कुमार का डंका नालंदा जिले में बजता रहा है. 2020 विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की सात सीटों में से पांच पर जदयू का कब्जा है, एक पर बीजेपी का और केवल एक सीट आरजेडी के खाते में है. वैसे तो नीतीश कुमार ने 1985 में पहली बार नालंदा जिले के हरनौत से चुनाव जीता था, उससे पहले दो बार चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे. पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं हालांकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा. नालंदा जिले से जिसे नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ाया है वही जीता है. इस बार जनता क्या कहती है. नालंदा का क्या मूड है. विपक्ष को कितनी उम्मीद है तो सत्ता पक्ष का क्या दावा है. ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस पर देखते रहिए नालंदा का मूड.

Last Updated : October 16, 2025 at 4:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NALANDA PUBLIC OPINION
नालंदा नीतीश कुमार
NALANDA NITISH KUMAR
ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ETV BHARAT ELECTION EXPRESS

राघोपुर की लड़ाई है दिलचस्प, तेजस्वी ने किया नॉमिनेशन, क्या हैट्रिक लगाएंगे? ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE

October 15, 2025 at 3:49 PM IST
BIHAR ELECTION 2025

सहरसा की जनता के दिल में क्या है? देखें ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE

October 14, 2025 at 3:02 PM IST
etv bharat election express Live

सुपौल के 5 सीटों पर किसकी सरकार, क्या कहती है जनता? देखें ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE

October 13, 2025 at 3:10 PM IST
Bihar Election 2025

क्या कहती है झंझारपुर की जनता, इसबार NDA या महागठबंधन, देखें ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE

October 12, 2025 at 3:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.