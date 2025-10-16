बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है. ऐसे में ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस आज नालंदा पहुंची है. हम जनता सवाल ले रहे हैं, नेताओं से जवाब पूछ रहे हैं. यहां का चुनाव नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द ही लड़ा जाता है. पिछले तीन दशक से नीतीश कुमार का डंका नालंदा जिले में बजता रहा है. 2020 विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की सात सीटों में से पांच पर जदयू का कब्जा है, एक पर बीजेपी का और केवल एक सीट आरजेडी के खाते में है. वैसे तो नीतीश कुमार ने 1985 में पहली बार नालंदा जिले के हरनौत से चुनाव जीता था, उससे पहले दो बार चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे. पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं हालांकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा. नालंदा जिले से जिसे नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ाया है वही जीता है. इस बार जनता क्या कहती है. नालंदा का क्या मूड है. विपक्ष को कितनी उम्मीद है तो सत्ता पक्ष का क्या दावा है. ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस पर देखते रहिए नालंदा का मूड.