क्या किशनगंज में इसबार NDA आएगा या फिर महागठबंधन रहेगा? देखें ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव - BIHAR ELECTION 2025

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 24, 2025 at 3:10 PM IST

बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार रैलियां कर रहा है. एक ओर जोर-शोर से प्रचार हो रहा है तो दूसरी ओर जनता के बीच बदलाव का मुड भी दिख रहा है. कहीं एनडीए की सरकार बनने का दावा हो रहा है तो कहीं महागठबंधन की सरकार बनने की चर्चा हो रही है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के स्पेशल कवरेज में आज किशनगंज की चर्चा कर रहे हैं. ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' शहर के रुईधासा स्थित किशनगंज क्लब से मतदाताओं का नब्ज टटोलने के साथ-साथ सियासी दलों के नुमाइंदों से पिछले 5 साल का हिसाब और अगले 5 वर्ष की योजनाओं को जानने की कोशिश करेगी. चार विधानसभा सीट में दो सीटों पर महागठबंधन और दो पर AIMIM का कब्जा है. 

TAGGED:

PUBLIC OPINION OF KISHANGAJ
ETV BHARAT ELECTION EXPRESS
बिहार चुनाव
NDA आएगा या फिर महागठबंधन
BIHAR ELECTION 2025

ETV Bharat Bihar Team

