क्या किशनगंज में इसबार NDA आएगा या फिर महागठबंधन रहेगा? देखें ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव - BIHAR ELECTION 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 24, 2025 at 3:10 PM IST
बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार रैलियां कर रहा है. एक ओर जोर-शोर से प्रचार हो रहा है तो दूसरी ओर जनता के बीच बदलाव का मुड भी दिख रहा है. कहीं एनडीए की सरकार बनने का दावा हो रहा है तो कहीं महागठबंधन की सरकार बनने की चर्चा हो रही है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के स्पेशल कवरेज में आज किशनगंज की चर्चा कर रहे हैं. ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' शहर के रुईधासा स्थित किशनगंज क्लब से मतदाताओं का नब्ज टटोलने के साथ-साथ सियासी दलों के नुमाइंदों से पिछले 5 साल का हिसाब और अगले 5 वर्ष की योजनाओं को जानने की कोशिश करेगी. चार विधानसभा सीट में दो सीटों पर महागठबंधन और दो पर AIMIM का कब्जा है.
बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार रैलियां कर रहा है. एक ओर जोर-शोर से प्रचार हो रहा है तो दूसरी ओर जनता के बीच बदलाव का मुड भी दिख रहा है. कहीं एनडीए की सरकार बनने का दावा हो रहा है तो कहीं महागठबंधन की सरकार बनने की चर्चा हो रही है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के स्पेशल कवरेज में आज किशनगंज की चर्चा कर रहे हैं. ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' शहर के रुईधासा स्थित किशनगंज क्लब से मतदाताओं का नब्ज टटोलने के साथ-साथ सियासी दलों के नुमाइंदों से पिछले 5 साल का हिसाब और अगले 5 वर्ष की योजनाओं को जानने की कोशिश करेगी. चार विधानसभा सीट में दो सीटों पर महागठबंधन और दो पर AIMIM का कब्जा है.