भागलपुर में NDA या महागठबंधन? देखें ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस LIVE - BIHAR ELECTION 2025
Published : October 25, 2025 at 3:16 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 4:10 PM IST
भागलपुर: ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस आज भागलपुर में हैं. शहर के लाजपत पार्क से हमारी टीम जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश करेगी. साथ ही राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से भी 5 साल का हिसाब लेगी. भागलपुर जिले 7 विधानसभा सीटे हैं. इनमें 5 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 2 सीट महागठबंधन के पास है. 2020 विधासभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिहपुर, पीरपैंती (सुरक्षित) और कहगांव विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि जेडीयू के हिस्से में गोपालपुर और सुल्तानगंज की सीटें गईं थीं. वहीं, भागलपुर सीट पर कांग्रेस और नाथनगर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने जीत हासिल की थी. 2020 में जहां चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, वहीं इस बार वह एनडीए के साथ हैं. इस बार जन सुराज पार्टी के साथ-साथ कई सीटों पर निर्दलीय भी मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
