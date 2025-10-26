2020 में महागठबंधन का था औरंगाबाद, क्या इसबार बदलाव होगा? देखिए ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव - BIHAR ELECTION 2025
Published : October 26, 2025 at 3:44 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 4:37 PM IST
बिहार चुनाव 2025 का तापमान मापने के लिए ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम औरंगाबाद पहुंची. महागठबंधन का कब्जा वाले इलाके में इसबार क्या बदलाव होगा? क्या फिर से महागठबंधन का कब्जा होगा या फिर एनडीए को सफलता मिलेगी? एनडीए सरकार में कितना विकास हुआ, यहां के विधायकों ने कितना काम किया. शहर के रमेश चौक से इन तमाम सवालों के साथ ईटीवी भारत की टीम आपसे रुबरू करवा रही है. बता दें कि औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद के साथ-साथ 6 विधानसभा सीट है, जहां सभी सीटों पर 2020 में महागठबंधन का कब्जा रहा. इसमें 4 में राजद और 2 में कांग्रेस के कैंडिडेट को सफलता मिली थी. इन सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था.
