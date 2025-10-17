ETV Bharat / Videos

NDA या महागठबंधन..अरवल पहुंची ETV Bharat इलेक्शन एक्सप्रेस, जानिए क्या कहती है जनता? - ETV BHARAT ELECTION EXPRESS LIVE

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 17, 2025 at 3:37 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 4:28 PM IST

अरवल: बिहार चुनाव 2025 को लेकर पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है. शुक्रवार को अंतिम दिन प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं. चुनावी सरगर्मी तेज है. इसी कड़ी में ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अरवल जिला पहुंची. इस जिले में दो विधानसभा अरवल और कुर्था है. यह दोनों विधानसभा जहानाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है.  अरवल के दोनों विधासभा सीच पर महागठबंधन का कब्जा है. 2020 में अरवल विधानसभा सीट से महानंद सिंह (CPI-ML) की जीत हुई थी. बीजेपी के दीपक कुमार शर्मा को पराजित किया था. कुर्था सीट पर राजद प्रत्याशी बागी कुमार वर्मा की जीत हुई थी. जनता दल (यू) के सत्यदेव की हार हुई थी. दोनों विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख 23 हजार 830 मतदाता हैं. अरवल विधानसभा से भाकपा माले प्रत्याशी महानंद सिंह अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं. भाजपा ने मनोज शर्मा को उमीदवार बनाया है. जन सुराज से कुंती देवी, तेज प्रताप टीम से अरुण यादव को उमीदवार बनाया गया है. अभी तक दो निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं. कुर्था विधानसभा से जदयू ने अपना उम्मीदवार घोषणा कर दिया है. पप्पू वर्मा को प्रत्याशी बनाया है. जन सुराज से रामबली सिंह सिंबल लेकर आए हैं. दो निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं. अभी तक महागठबंधन के तरफ से कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है.

PUBLIC OPINION OF ARWAL
बिहार चुनाव लाइव
बिहार चुनाव 2025
ETV BHARAT ELECTION EXPRESS LIVE

ETV Bharat Bihar Team

