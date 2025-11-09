मोतिहारी: बिहार चुनाव पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को सपन्न हो चुकी है. दो दिन बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है. 14 नवंबर को सभी 243 विधानसभा सीटों की मतगणना की जाएगी. सबकी नजर रिजल्ट पर टिकी है. इसी कड़ी में ईटीवी भारत इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पूर्वी चंपारण पहुंची. इसबार पूर्वी चंपारण में एनडीए या महागठबंधन, किसे मिलेगी कामयाबी, पिछले 5 साल में सरकार ने कितना विकास किया, क्या कहती है यहां की जनता, इन तमाम सवालों के साथ ईटीवी भारत रूबरू करवा रही है. पूर्वी चंपारण जिला तीन संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है. ऐसे में 12 विधानसभा क्षेत्र है.